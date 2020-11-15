السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



الدمام 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة ومثلها معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومثلها معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش.

وأكد سموه أهمية الشراكة بين الجامعات والجهات المختلفة، والاستفادة من القدرات والعقول التي تضمها الصروح الأكاديمية، وإشراكها في المبادرات التنموية في المجتمع، واستثمار طاقات وقدرات الطلاب والطالبات، وتحويلها لمشروعات ملموسة، تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وأشار إلى الدور المهم والمحوري للجامعات في تأهيل الطاقات الوطنية، وصقل مواهبها وقدراتها، ونقلها لآفاقٍ أوسع في مختلف المجالات، لاسيما في مجال العمل البلدي، الذي هو بأمس الحاجة إلى القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب، وأن يترجم ما يتلقونه في الجامعات إلى مشروعات تمكنهم وتطور مهاراتهم، وتعزز مساهمتهم في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

كما لفت سموه الانتباه إلى أهمية تعزيز البعد الإنساني في أعمال التصميم والعمارة، والاستفادة من الموروث الثقافي للمنطقة، وإبرازه، والاستفادة من تاريخ المنطقة والمملكة، مشيرا سموه إلى أهمية التركيز على الشراكات الفاعلة والمؤثرة في تحقيق الأهداف المشتركة بين مختلف الجهات، والعمل بروح الفريق، ونقل التجارب والاستفادة من إمكانيات كل جهة.

وتهدف المذكرة إلى إيجاد مشروعات وبرامج للتطوير والتنمية العمرانية، تحقق برنامج التحول البلدي، وتدريب وتأهيل وتحسين مستوى الممارسة وأسلوب العمل في التخطيط والتنمية العمرانية، والمساهمة في تحديث الاستراتيجية العمرانية والمخططات الإقليمية والمحلية الحالية، لتشمل عدة عناصر، إضافةً إلى نشر ثقافة الابداع والتعاون وتبادل الخبرات في مجال التطوير العمراني والحضري، وغيرها من مجالات التعاون.

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15:46ت م

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