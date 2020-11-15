شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزيع الخبز على العائلات المتعففة شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبزعلى العائلات المتعففة شمال لبنان.

وجرى أمس، توزيع 3,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

وعبر المستفيدون عن خالص شكرهم للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الغذائية المقدمة لهم والتي جاءت كداعم مهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بهم.