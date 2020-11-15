شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 305 إصابة جديدة بكورونا و 357 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 353255 حالة . وتم تسجيل 357 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 340304 حالة ولله الحمد، وكما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5657 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7294 والحالات الحرجة 810 حالة

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 305 إصابة جديدة بكورونا و 357 حالة تعافٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.