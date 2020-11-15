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فيديو.. قصة مصاب كورونا نقل العدوى لـ 176 شخصًا توفي 7 منهم
بعد مشاركته في حفل زواج بأمريكا حضره 55 فردًا فقط
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومن أهمها وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وحول عدد الحضور في مناسبات الزواج قال العبدالعالي إن رقم 50 الذي تم تحديده كأقصى عدد ممكن حضوره حفلات الزفاف مدروس بعناية وبناءً على رأي عدة لجان موثوق بها.
واستدل متحدث الصحة على كلامه بمثال وقع في إحدى المدن الأمريكية حيث شارك شخص مصاب بفيروس كورونا شارك في حفل زفاف بحضور 54 آخرين ونقل العدوى لهم وبعضهم نقل العدوى لغيره حتى وصل عدد المصابين 176 شخصًا توفي منهم 7 لم يشاركوا في حفل الزفاف من الأساس.
وقال العبدالعالي إن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم شملت ما يلي:
- التشديد بفرض الكمامات.
- وضع قيود مشددة على التجمعات.
- كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ.
- مُنع التجول جزئيًا أو كليًا.
- وقف بعض الأنشطة.
عدد الحالات النشطة
وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (357) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (340304) حالات.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7294) حالة من بينها (810) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (353255) حالة، توفي منهم (5657) حالة.
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