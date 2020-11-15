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مزايا الدراسة في كلية الملك خالد العسكرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.
معلومات عن كلية الملك خالد العسكرية
والمعروف أن الكلية تأسست بناءً على الأمر السامي بإنشائها تحت هذا الاسم، لتتابع عملية إعداد وتخريج الضباط بالحرس الوطني، التي بدأت بجناح المرشحين الذي أفتتح عام 1358هـ، ثم تلته المدرسة العسكرية لتخريج الضباط التي افتتحت عام1393هـ.
وقد تم افتتاح الكلية رسميًا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله حينما كان وليًا للعهد نيابة عن أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله.
مدة الدراسة
ومدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات موزعة على ستة فصول دراسية يستغرق كل فصل منها إلى 15 أسبوعًا ويبلغ عدد الساعات الدراسية (132) ساعة معتمدة بحيث تتيح للمتخرج استكمال دراسته الجامعية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ويعين المتخرج من الكلية على رتبة ملازم.
أما مدة الدراسة للضباط الجامعيين فهي (29) أسبوعًا ذات منهج عسكري مكثف حيث تشتمل على (23) مادة عسكرية يمنح المتخرج بعدها شهادة إتمام دورة تأهيل الضباط الجامعيين.
مزايا الدراسة في كلية الملك خالد العسكرية
يتمتع الطالب في الكلية بهذه المزايا:
- المكافأة: يصرف للطالب ـ خلال فترة الدراسة ــ مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري الأساسي للدرجة الأولى من رتبة ملازم.
- النفقات الدراسية: تتحمل الكلية النفقات الدراسية بمختلف أنواعها وشتى مجالاتها من كتب دراسية ونشرات ومراجع تعليمية وكراسات للتدريب.
- السكن: تؤمن الكلية السكن الملائم للطلاب داخل مبانيها، حيث تتوفر لكل طالب غرفة مزودة بالأثاث اللازم.
- الإعاشة: تقوم الكلية بتوفير كافة متطلبات الإعاشة طيلة وجود الطالب بالكلية، وكذلك أثناء التمارين الميدانية التي تجري خارج الكلية.
- الملابس: تتولى الكلية تأمين الزي العسكري والملابس الرياضية للطلاب.
- العلاج: تتحمل الكلية نفقات العلاج والعناية الطبية طبقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك من خلال مستوصف الرعاية الأولية بالكلية.
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