، الإمارات تقرّر منح الإقامة الذهبية للحاصلين على الدكتوراه والأطباء والمهندسين ،

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لفئات محدّدة في المجتمع.
وقال عبر تدوينة في حسابه الرسمي في "تويتر"، إن الإمارات قرّرت منح الإقامة الذهبية للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، الأطباء كافة، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.
وأضاف، أن الإقامة الذهبية سيتم منحها أيضاً للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الإمارات تقرّر منح الإقامة الذهبية للحاصلين على الدكتوراه والأطباء والمهندسينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-15
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لفئات محدّدة في المجتمع.
وقال عبر تدوينة في حسابه الرسمي في "تويتر"، إن الإمارات قرّرت منح الإقامة الذهبية للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، الأطباء كافة، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.
وأضاف، أن الإقامة الذهبية سيتم منحها أيضاً للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:29 PM
ضمن فئات عدة.. محمد بن راشد: العقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لفئات محدّدة في المجتمع.
وقال عبر تدوينة في حسابه الرسمي في "تويتر"، إن الإمارات قرّرت منح الإقامة الذهبية للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، الأطباء كافة، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.
وأضاف، أن الإقامة الذهبية سيتم منحها أيضاً للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.
، الإمارات تقرّر منح الإقامة الذهبية للحاصلين على الدكتوراه والأطباء والمهندسين ،
المصدر : الخليج 365
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