، توقف قلبه 45 دقيقة.. متسلق جبال يعود من الموت ،

محمد بن مسعود - الدمام - هذا أول شيء طلبه عقب استعادة وعيه بعد يومين

توقف قلب متسلق الجبال الأمريكي مايكل كنابنسكي، لمدة 45 دقيقة، وعدّه الأطباء متوفى، بعد فشل كل محاولات إنعاشه، لكنه فاجأ الجميع وعاد إلى الحياة، واستعاد وعيه بشكل كامل بعد يومين.

وقال موقع قناة "الحرة"، تمكن فريق طبي من إنقاذ حياة متسلق جبال قرب محمية "ماونت رينييه" بولاية واشنطن الأميركية بعد أن توقف قلبه في غرفة الطوارئ لمدة 45 دقيقة.

وتُوفي مايكل كنابنسكي البالغ من العمر 45 عاماً والمتحدر من ودينفيل في مركز هاربورفيو الطبي بعد نقله جواً من الجبل يوم الأحد الماضي.

وقالت الطبيبة جينيل بادولاك، وهي من أوائل الأطباء الذين بدأوا العلاج، إن قلب كنابنسكي كان ينبض عندما وصل إلى المستشفى، ولكن سرعان ما توقف النبض، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت بادولاك أنه فارق الحياة في أثناء وجوده في غرفة الطوارئ، وحاولوا إنقاذ حياته من خلال إنعاش قلبه ورئتيه باستخدام أحدث المعدات.

وأجرى الفريق الطبي مراراً عملية الإنعاش القلبي والرئوي، وربطوا كنابنسكي بجهاز أوكسجين، يتم من خلاله سحب الدم خارج الجسد وإزالة ثاني أكسيد الكربون منه ومن ثم إعادته إلى الجسم.

وظل قلب كنابنسكي متوقفاً لمدة 45 دقيقة، لكنه عاد إلى الحياة، واستعاد وعيه بشكل كامل بعد يومين وقالت الممرضة ويتني هولن إن أول شيء طلبه هو الاتصال بأسرته.

وعانى كنابنسكي بعض المشكلات في قلبه وكليتيه ومشكلات صحية أخرى، لكن الأطباء قالوا إنهم يعتقدون أنه سيكون على ما يرام.

وقال كنابنسكي إن "آخر شيء أتذكره هو خطواتي بين الثلوج في الجبل ولست متأكداً مما حدث أعتقد أنني سقطت"، مشيراً إلى كدمات وخدوش في جميع أنحاء جسده.متسلق الجبال الأمريكي مايكل كنابنسكي