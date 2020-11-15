شكرا لقرائتكم خبر عن "العثيمين" يتسلم أوراق اعتماد مندوب المملكة لدى"التعاون الإسلامي" والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بجدة اليوم ، الدكتور صالح بن حمد السحيباني ، الذي قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للمملكة لدى المنظمة. وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي والمملكة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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