شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاغات العنف الأسري" تتفاعل مع واقعة تعنيف أب لبناته والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز بلاغات العنف الأسري أنه إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لبناته، نوضح بأن تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة، وجاري المتابعة مع الجهات ذات الإختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء

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