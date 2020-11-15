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2020-11-15 3 نصائح من المرور في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق متابعات الخليج 365 - الرياض جدد المرور السعودي الدعوة إلى تعزيز السلامة وتطبيق الأنظمة المرورية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق. وقال المرور السعودي : اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، تذكروا مَن فقدناهم بسبب الحوادث المرورية، وادعموا إجراءات السلامة، واعملوا على الالتزام بالأنظمة المرورية. يذكر أنه قبل عدة أيام شهدت كل من الرياض وجدة والدمام بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق؛ وذلك سعيًا لتعزيز السلامة على الطرق.



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