شاهد.. جريان سيول جبلة شمال حائل

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت اليوم أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة حائل والمنطقة الشمالية وعدد من المناطق المتفرقة سالت على أثرها الأودية والشعاب.

ونشر الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عددًا من مقاطع الفيديو التي توثق جريان السيول من بينها سيول جبلة شمال منطقة حائل.

قال الله تعالى " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "

الباذر المعيزيلة جنوب رفحاء اليوم الأحد 1442/3/29هـ مقطع متداول pic.twitter.com/aTrikzxWFC — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 15, 2020

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

