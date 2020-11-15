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إصابة شخص في حادث انحراف مركبة بمكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شهد تقاطع طريق عمر قاضي مع طريق القادسية بمكة المكرمة، اليوم الأحد، حادث انحراف مركبة بالإشارة الضوئية نتج عنه إصابة الشخص وتلف الإشارة المرورية.
وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، قد تلقت صباح اليوم، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث اصطدام سيارة بالإشارة الضوئية في الشرائع.
وتبيّن وجود حالة إصابة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونُقِل إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج.
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