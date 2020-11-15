شاهد.. إقبال كثيف للزوار على مطل العارضة بعد هطول الأمطار

2020-11-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

شهد منتزه الأمير محمد بن ناصر “مطل العارضة” شرق منطقة جازان، إقبالاً كثيفاً من الأهالي والزوار، وذلك بعد هطول الأمطار المتوسطة على محافظة العارضة مساء يوم أمس، حيث سالت على أثرها عدد من أودية المحافظة.

أحد أهم المواقع السياحة بجازان:

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، إقبال الأهالي والزوار على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الجميلة، بعد هطول الأمطار التي هطلت على المحافظة، مما أسهم في اعتدال الأجواء، في ظل ما تشهده المنطقة الجنوبية من هطول للأمطار منذ عدة أيام، في الوقت الذي يجد فيه العائلات والأطفال أجمل الأوقات للاستمتاع بالأجواء الخلابة وألعاب حديقة المطل، والذي يعتبر أحد أهم المواقع والمزارات السياحية بمنطقة جازان.

أماكن مفتوحة دون لبس الكمامات:

الجدير بالذكر أن مطل منتزه الأمير محمد بن ناصر في محافظة العارضة يسجل توافد أعداد كبيرة، وذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع وهطول الأمطار، ولكونها أماكن مفتوحة، وبعيدًا عن الأماكن الترفيهية المغلقة التي تلزم لبس الكمامات بداخلها للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.



