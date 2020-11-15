المصادقة على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أمس الأول اجتماعًا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، برئاسة كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بياناً جاء فيه أنه بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنه قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون، تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة؛ وبناء على ذلك نصادق على (إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين) (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضًا من نادي باريس. ولا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة.

ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية، وبشكل كامل. كما تمت مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ إبريل 2020م، وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس.



