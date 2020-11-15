أكاديمي لـ”المواطن”: قمة الـ20 بصمة سعودية لإنعاش الاقتصاد العالمي

2020-11-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن انعقاد قمة الـ20 في السعودية يؤكد قوة ومتانة الدور الذي تبذله السعودية لإعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، في ظل ما شهده المجتمع الدولي من تباطؤ في معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية؛ لذا فإن لمجموعة العشرين دورًا محوريًّا في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة، ويتحقق ذلك من خلال تنسيق المجموعة مما يحقق إعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.

الشأن الإنساني والصحي:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن السعودية ترحب بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش الاقتصاد، وبدورنا لمسنا ما تقوم به الدولة رعاها الله من خلال رئاسة المجموعة، إذ وضعت الشأن الإنساني والصحي في مقدمة أجندة القمة لظروف وتداعيات الجائحة، وقد أكدت كلمة سابقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- أن أزمة كورونا تتطلب استجابة عالمية، ونحن يجب علينا أن نتكاتف والعمل على مواجه هذه الأزمة، مع تأكيده- أيده الله- على الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية وسعيًا من مجموعة العشرين لدعم هذه الجهود فإنه يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعًا مسؤولية تعزيز التعاون في جائحة كورونا.

مقاومة جائحة كورونا:

ويشير البروفيسور باعجاجة، إلى أن هذه القمة تظهر الدور القيادي الذي تلعبه المملكة لمواجهة تحدي الجائحة من خلال تصديها للتحديات الجيوسياسية الإقليمية والتي لا تقل خطوره عن انتشار فيروس كورونا، كما ترسم هذه القمة بطابع القوة والاستعداد السعودي لمقاومة هذه الجائحة.

مساعدة الدول الفقيرة:

ويؤكد البروفيسور باعجاجة، أن السعودية بذلت الغالي والنفيس في المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين على المستوي المحلي والعالمي، ولذلك لا تدخر وسعًا في مساعدة الدول الفقيرة، إذ إن جميع الشواهد تؤكد أن التجربة السعودية أثبتت نجاحها وفاعليتها في مواجهة الأزمات وما زالت قافلة النجاح تسير.



