السعودية تعمل مع تيلك لصنع حلبة السباق الأفضل على الإطلاق

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

يعمل هيرمان تيلك، الذي صمم عددًا من حلبات سباقات الفورمولا 1 حول العالم، مع السعودية قبل انطلاق السباق الذي من المفترض أن تستضيفه مدينة جدة في السعودية العام المقبل.

وفقًا لموقع الصناعة أربيان بيزنس نقلًا عن موقع ريس فانز، سيقوم تيلك بتصميم حلبة السباق في جدة، والتي ستقام في سباق ليلي في الجولة قبل الأخيرة من سباقات فورومولا 1 في نوفمبر المقبل.

ونقلًا عن الأمير خالد بن سلطان الفيصل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، قال: إن الاتحاد اختار تيلك بسبب ضيق الوقت المتاح لإكمال الحلبة.

السعي لسباق مميز:

وقام تيلك بتصميم حلبات مثل حلبة سيبانغ الدولية وحلبة البحرين الدولية وحلبة شنغهاي الدولية وحلبة سباق اسطنبول بارك وحلبة فالنسيا ستريت وحلبة مارينا باي ستريت وحلبة مرسى ياس وحلبة كوريا الدولية وحلبة بوذا الدولية.

وقال الأمير خالد: “بالنظر إلى الوقت المتاح لدينا، اكتشفنا أن أفضل خيار لنا هو الذهاب مباشرة للعمل مع تيلك، نحن بحاجة إلى العمل بسرعة كبيرة”.

وأضاف أن تخطيط المسار محدد بنسبة 80 بالمائة، مضيفًا: “لا نريده أن يكون مجرد سباق آخر، أردنا أن نفعل شيئًا مميزًا، نريده أن يكون سباقًا مختلفًا، نريده أن يكون السباق الأفضل”.

