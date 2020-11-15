، نزاع "تيغراي" يتمدد خارج إثيوبيا.. ورئيس الإقليم يعترف بقصف العاصمة الإريترية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أقر رئيس إقليم تيغراي الإثيوبي ديبرتسيون جيبريمايكل، اليوم (الأحد)، بأن قوات معارضة من تيغراي أطلقت صواريخ على مطار في العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس، مؤكدًا تقارير سابقة عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 12 يوماً في إثيوبيا.
وأضاف "جيبريمايكل" أن القتال لا يزال مستمرًا على عدة جبهات في إثيوبيا، بحسب رسالة نصية أرسلها لـ"رويترز".
وأشار إلى أن "قواته تقاتل"16 فرقة من الجيش الإريتري على عدة جبهات خلال الأيام القليلة الماضية". ولم يذكر تقديرًا لعدد القوات التي يعتقد أن إريتريا نشرتها.
من ناحيتهم، ذكر خمسة دبلوماسيين إقليميين أن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا ليل السبت.
بدورهم، بين ثلاثة من الدبلوماسيين أن صاروخين على الأقل أصابا مطار أسمرة.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هجومًا عسكريًا على منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد اتهام قوات تيغرايان بمهاجمة القوات الفيدرالية المتمركزة في المنطقة الشمالية المتاخمة لإريتريا والسودان.رئيس إقليم تيغراي الإثيوبي ديبرتسيون جيبريمايكل
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 02:52 PM
"جيبريمايكل" اتهم أسمرة بالتورط في الحرب إلى جانب أديس أبابانزاع "تيغراي" يتمدد خارج إثيوبيا.. ورئيس الإقليم يعترف بقصف العاصمة الإريترية
أقر رئيس إقليم تيغراي الإثيوبي ديبرتسيون جيبريمايكل، اليوم (الأحد)، بأن قوات معارضة من تيغراي أطلقت صواريخ على مطار في العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس، مؤكدًا تقارير سابقة عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 12 يوماً في إثيوبيا.
وأضاف "جيبريمايكل" أن القتال لا يزال مستمرًا على عدة جبهات في إثيوبيا، بحسب رسالة نصية أرسلها لـ"رويترز".
وأشار إلى أن "قواته تقاتل"16 فرقة من الجيش الإريتري على عدة جبهات خلال الأيام القليلة الماضية". ولم يذكر تقديرًا لعدد القوات التي يعتقد أن إريتريا نشرتها.
من ناحيتهم، ذكر خمسة دبلوماسيين إقليميين أن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا ليل السبت.
بدورهم، بين ثلاثة من الدبلوماسيين أن صاروخين على الأقل أصابا مطار أسمرة.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هجومًا عسكريًا على منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد اتهام قوات تيغرايان بمهاجمة القوات الفيدرالية المتمركزة في المنطقة الشمالية المتاخمة لإريتريا والسودان.
، نزاع "تيغراي" يتمدد خارج إثيوبيا.. ورئيس الإقليم يعترف بقصف العاصمة الإريترية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر نزاع "تيغراي" يتمدد خارج إثيوبيا.. ورئيس الإقليم يعترف بقصف العاصمة الإريترية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.