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تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود المسن "خليل عيد عبدالعزيز بن عيد" البحث عنه بعد خروجه من منزله 29 رمضان الماضي بأحد أحياء الرياض، ولا يعلمون عنه شيئاً من وقتها حتى الآن.
وقال ابنه "بدر" إن والده المفقود البالغ من العمر 82 عاماً خرج من المنزل بحي الدخل المحدود بالرياض ظهر 29 رمضان الماضي، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه بعدها في جميع المراكز والمستشفيات بالرياض، مشيراً إلى أن والده مصاب بألزهايمر، وخرج صباح اليوم نفسه الذي فُقد فيه وعاد لكنه خرج ظهراً، ولم يعد للمنزل حتى الآن.
وأضاف أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه حيث تم إبلاغ الشرطة، وناشد عبر "الخليج 365"، من يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم.
0555922486
الرياض المفقود المسن
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 02:25 PM
يعاني من ألزهايمر وذووه ينشدون مساعدتهم في البحث عنهخرج منذ رمضان الماضي ولم يعد.. البحث مستمر عن المسن "ابن عيد" بالرياض
تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود المسن "خليل عيد عبدالعزيز بن عيد" البحث عنه بعد خروجه من منزله 29 رمضان الماضي بأحد أحياء الرياض، ولا يعلمون عنه شيئاً من وقتها حتى الآن.
وقال ابنه "بدر" إن والده المفقود البالغ من العمر 82 عاماً خرج من المنزل بحي الدخل المحدود بالرياض ظهر 29 رمضان الماضي، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه بعدها في جميع المراكز والمستشفيات بالرياض، مشيراً إلى أن والده مصاب بألزهايمر، وخرج صباح اليوم نفسه الذي فُقد فيه وعاد لكنه خرج ظهراً، ولم يعد للمنزل حتى الآن.
وأضاف أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه حيث تم إبلاغ الشرطة، وناشد عبر "الخليج 365"، من يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم.
0555922486
، خرج منذ رمضان الماضي ولم يعد.. البحث مستمر عن المسن "ابن عيد" بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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