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نيابةً عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قام الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض بزيارة اليوم لسفارة مملكة البحرين بالرياض قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.
ونقل الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف تعازي ومواساة أمير منطقة الرياض ونائبه، للشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته، أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة عن شكره على المشاعر الطيبة ومشاركة العزاء، داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 02:18 PM
سفير مملكة البحرين أعرب عن شكره على المشاعر الطيبة ومشاركة العزاءنيابة عن الأمير.. أمين الرياض يزور سفارة المنامة معزياً في وفاة الأمير خليفة بن سلمان
نيابةً عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قام الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض بزيارة اليوم لسفارة مملكة البحرين بالرياض قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.
ونقل الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف تعازي ومواساة أمير منطقة الرياض ونائبه، للشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته، أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة عن شكره على المشاعر الطيبة ومشاركة العزاء، داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.
، نيابة عن الأمير.. أمين الرياض يزور سفارة المنامة معزياً في وفاة الأمير خليفة بن سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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