شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ دعم نوفمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن برنامج «حساب المواطن» بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 لشهر نوفمبر 2020، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: ecs.page.link/NKWGY.

وكان «حساب المواطن» قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي إيداع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق 10.6 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال منها 620 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 41%، وشكل الذكور المستقلون 59%، موضحاً أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.