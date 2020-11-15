شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزائية المتخصصة»: موعد بديل لنظر الدعوى المقامة على المتهم بارق الشريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1440/5/10، وتاريخ 1440/6/21، وتاريخ 1440/7/27، وتاريخ 1440/9/3، وتاريخ 1440/11/25، وتاريخ 1441/3/1، وتاريخ 1441/4/7، وتاريخ 1441/6/2، وتاريخ 1441/7/20، وتاريخ 1442/1/18، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 1442/4/28 الساعة الثامنة والربع صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.