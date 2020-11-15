شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد ومدني مكة» يحذران من أمطار رعدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأحد)، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية على محافظات العرضيات والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإنذار الذي يبدأ من الساعة التاسعة من صباح اليوم (الأحد)، ويستمر إلى الثامنة مساءً، يصحبه نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.