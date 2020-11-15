مشاريع للحد من مخاطر قرود «الفارع» وخبير يحذر من طفيلياتها المضرة

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جدة - خالد شويل - كشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر الفالح‏ لـ«الخليج 365»، مشاريع مستقبلية يعكف على تنفيذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ووزارة البيئة عن ظاهرة تكاثر القرود في منطقة الفارع بطريق الهجرة والحد من أضرارها، لافتاً إلى أن الهيئة درست الظاهرة في وقت سابق بالتعاون مع إمارة المدينة المنورة والقوة الخاصة لأمن الطرق. وتم وضع لوحات تحذيرية عنها على الطريق. وأشار الفالح إلى أن وجود القرود في منطقة الفارع امتداد طبيعي لتوزيعها الجغرافي وبدأت مشاكلها بالظهور مع انتشار المطاعم على الطريق وإلقائها للفائض من النفايات الغذائية في مرامٍ قريبة من الطريق، وفاقم مشاكلها توقف المسافرين لتقديم الأغذية لها، منوهاً بأنه تم التنسيق مع أمانة المدينة المنورة للتخلص السليم للنفايات الغذائية وحظر تغذيتها من الناس. وفي السياق، لفت الخبير البيئي في قسم الكيمياء بجامعة أم القرى الدكتور فهد عبدالكريم تركستاني، إلى أن قرود الفارع تنتج عنها مخاطر بيئية تهدد البيئة والإنسان وتعتبر ناقلة لطيفيليات ممرضة وبكتيريا، وتتوالد منها فايروسات تنقلها للإنسان. وأقترح الخبير البيئي بأن تقوم هيئة الحياة الفطرية بإنشاء محمية خاصة بالقرود المتواجدة في جميع المناطق تكون مخصصة وملائمة لتعايشها.



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