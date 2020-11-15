شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم المُلك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، بمناسبة ذكرى يوم المُلك لبلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك فيليب، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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