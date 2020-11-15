شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث تهنئة للملك فيليب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك فيليب، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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