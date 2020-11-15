شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في مؤتمر «صير» لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وينعقد المؤتمر بشكل سنوي بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم، لتبادُل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في مؤتمر «صير» لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.