شكرا لقرائتكم خبر عن 18 تقريراً حكومياً تحت قبة الشورى في أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يبدأ مجلس الشورى غداً (الإثنين)، أولى جلسات أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، بتكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

ويناقش المجلس عبر الاتصال المرئي 18 تقريراً مدرجة على جدول أعماله باستعراض تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام البنك المركزي السعودي وتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل البند ثانياً من المرسوم الملكي، بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية. وفي يوم الثلاثاء يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة العدل، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن تقرير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، كما يناقش تقرير لجنة التعليم بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني. ويدرس المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل فقرتين من المادة الثالثة من نظام المحاماة، ووجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه.

مداولات وتصويت

في جلسة الأربعاء يناقش «الشورى» تقريري لجنة الحج والإسكان بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وتقريرها تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات). ويصوت على عدد من توصيات لجنة الثقافة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن تقرير وزارة السياحة.

كما يصوت المجلس على توصيات لجنة النقل بشأن تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن المقرر أن يناقش الأعضاء تقرير لجنة الثقافة بشأن تعديل قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون.

كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات بشأن ملحوظات الأعضاء بشان تقريرالاتصالات وتقنية المعلومات، ثم يصوت على قرار المجلس بشأن ما تضمنه تقرير الوزارة، وتقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي المتعلق بالجوانب الإدارية لديوان المظالم.