، "وأنتِ يمينك بالكرم تمطر".. قريحة مواطن تغزل شعرًا في جود "حصة بن سلمان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قصيدة حملت عنوان "حصة وطننا" افتخر فيها "الركابي" بعز المملكة في ظل حكم القيادة

بحروف راقية وعبارات واضحة، أسدل المواطن محمد سلمان الركابي ، قصيدة في كرم وَجُود الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبّر فيها عن جل تقديره لما تقدمه الأميرة من جود وخير؛ مشيدًا بمواقفها الطيبة التي طالما كانت كنور الفجر بعد الظلام، تجبر العثرات في الوقت العصيب.

هذا وقد افتخر "الركابي " بعز المملكة الشامخ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الأمين -حفظهما الله- ووصف سلام السعودية بالشمس التي لا تغيب، وقد حملت القصيدة عنوان "حصة وطننا"، وقد جاء نصها كالتالي:

سلام يا حصة وطنّا والوطن كله سلام في حكم سلمان العروبة جعل شمسه ما تغيب

في ظل سلمان العروبة خادم البيت الحرام وولي عهده عزنا الشامخ عمى عين الحريب

سلام يا بنت المليك بن المليك بن الإمام صفوة سلاطين العرب بالعز والساس العريب

يا حصة المجد التليد وعزوة السيف الحسام مدحك يزيد الشعر تقدير ويزيد الطيب طيب

وأنتِ يمينك بالكرم تمطر مثل وبل الغمام تبرق عطا وتهل جود وخيرها دايم قريب

كم وقفة لك مثل نور الفجر من بعد الظلام وكم مدة لك تجبر العثرات والوقت العصيب

سلام يا حصة وطنا بالبداية والختام إن طابت أيامك تطيب الدار والدنيا تطيبالأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود