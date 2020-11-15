شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يستقبل طلبات الاعتراض على الدفعة 36 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36.

وأوضح البرنامج أنه يمكن استقبال طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط من هنــــــــــا .

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.