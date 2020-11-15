شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط شحنة "أناناس" فاسدة قبل بيعها في سوق بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): تمكنت وكالةالخدمات "الإدارة العامة للأسواق " التابعة لأمانة المنطقة الشرقية من ضبط شحنة فاسدة من الأناناس قبل بيعها بسوق الخضار المركزي بالدمام. تمكنت وكالةالخدمات "الإدارة العامة للأسواق " التابعة لأمانة المنطقة الشرقية من ضبط شحنة فاسدة من الأناناس قبل بيعها بسوق الخضار المركزي بالدمام. وقال أمانة المنطقة الشرقية أنها ضبطت ‏1400كيلو من الأناناس الفاسد، كان مجهز للبيع في السوق الخضار المركزي بالدمام وتم إتلاف الكمية وتطبيق لائحة الجزاءات. الجدير بالذكر أن الأمانة قامت بإتلاف 36 طن من الخضار والفواكه الفاسدة في أقل من شهر.

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