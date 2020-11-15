شكرا لمتابعة خبر عن طالبة تعاني من فشل كلوي توثق قصة تعليمها عن بعد: أواجه الألم بالتعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وثقت طالبة بالمرحلة الابتدائية، قصة تعليمها عن بعد من المستشفى، حيث تعاني من الفشل الكلوي.
وقالت الطالبة ريتال عبد العزيز بالصف الخامس من الابتدائية 135 خلال فيديو نشرته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنها تشارك في مسابقة مدرستي بقصة تعليمها عن بعد رغم الألم، مشيرة إلى أنها تواجه الألم بالتعليم، فالتعليم سلاحها.
وأضافت أنها ستكون لنفسها ولوطنها ما تريد، رغم آلام المرض، مؤكدة : "الوطن ينهض بنا نحن الأقوياء أهل العزيمة والقوة".
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