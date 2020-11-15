شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: الهلال سيمكث اليوم لـ 4 دقائق ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن اليوم، الأحد، هو آخر أيام شهر ربيع الأول، وسيبدأ يوم غد شهر ربيع الآخر.

وأضاف أن الهلال سيمكث بعد غروب الشمس لمدة 4 دقائق، مشيراً إلى أن هذه المدة لا تُمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة.

ولفت إلى أركان وجود جرم القمر موجودة، ومنها ولادة الهلال قبل غروب الشمس، مضيفا أنه يمكن رؤيته من خلال عدسة كاميرا ccd.