شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. فريق مبادرون يدشن الهوية البصرية الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

تحت مظلة رعاية الموهوبين والمبدعين من شباب وفتيات المدينة المنورة، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم في المحافل المجتمعية وفق رؤية المملكة 2030، احتفل فريق مبادرون في اجتماعه السنوي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1442/3/24هـ مساءً، لتدشين الهوية البصرية الجديدة للفريق، وذلك في مركز الأمير سلطان الاجتماعي، وحضر الاحتفال أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان، وأعضاء وعضوات الفريق، وقام بتقديم الحفل الإعلامي والمذيع: عبدالرحمن المزيني، والإعلامي: أحمد هزازي.

وابتدأ الحفلبالقران الكريم و بعرض فيلم وثائقي يشرح فيه مبادرات الفريق وابرز انجازاته في المجتمع المديني، وما يتطلع إليه الفريق لخدمة المدينة المنورة في مستقبل الأيام القادمة.

وأعرب الفريق عن امتنانه وتقديره لما يقوم به أعضاء المجلس والرؤساء وأعضاء الفريق من العمل المكثف الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع المديني، ويعكس الرؤية المستقبلية للمملكة تحت مظلة واحدة وهدف واحد هو تنمية وتعزيز القيم الوطنية والحس الوطني، وصقل المواهب والعمل على تطويرها وتنميتها، والارتقاء بالعمل التطوعي وتحقيق مبدأ التكافل والتعاون والمشاركة بين الفرق التطوعية الأخرى.

ومن منطلق الوفاء والعرفان قام فريق مبادرون بتكريم أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وفي مقدمتهم قائدة الفريق الأستاذة: عيشة إدريس فلاتة.

بدورها قامت الأستاذة عيشة فلاتة بإلقاء كلمة خلال الحفل أعربت فيه عن شكرها وامتنانها للفريق وأن الاجتماع كان بهدف التعارف ومناقشة الأفكار الجديدة، وتدشين الهوية البصرية للفريق.

وأكدت فلاتة أن فريق مبادرون على أتم الاستعداد لتبني كل مبدع ومبدعة ودعمهم بكل الإمكانيات لإبراز مواهبهم وأفكارهم، كما نوهت أن فريق مبادرون يضم كوكبة مميزة لها اهتماماتها المختلفة في الإعلام، والتسويق، والتصوير، والإنشاد، وفي التدريب، وأن هؤلاء الكوكبة تخدم المدينة المنورة وأهلها وزوارها من خلال مشاركتهم في الفعاليات المختلفة.

وختمت فلاتة كلمتها: "تمنياتي ألا يكون الفريق على مستوى المدينة فقط بل يتعدى باقي مدن المملكة ليصل إلى الخليج العربي، وطموحي أن يكون الفريق أكاديمية، وأن يصبح له مقرًا، وأن يتحول لقناة فضائية لتتسع دائرة عطائه وتفاعله ويستقطب المبدعين".

وفي ختام الحفل تحدث الأستاذ: هلال الجهني المتحدث الرسمي لفريق مبادرون عن أهداف الفريق ورؤيتها التي تتضمن رعاية المبدعين والموهوبين من شباب وفتيات المدينة المنورة لإبرازهم على كافة المستويات لتطبيق رؤية 2030.

كما أشار الجهني إلى أن رسالة الفريق هو تقديم كل جديد ومفيد لهذا الوطن من خلال المشاركة في كافة الفعاليات داخل وخارج المدينة المنورة.