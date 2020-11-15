هل تؤيد الشعوب العربية إقامة دولة فلسطينية .. استطلاع إقليمي يجيب !!

أجرى معهد كيفون برئاسة ميتشل براك دراسة مسحية لصالح مؤسسة كونراد أديناور ، في النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي بمشاركة 4014 شخصا من تسع دول هي أمريكا وألمانيا وإسرائيل والامارات والبحرين والمغرب وقطر والسعودية وفلسطين .

وقال 58% من الإسرائيليين إنهم يعارضون قيام دولة فلسطينية مقابل 35% قالوا إنهم يؤيدونها، وفي المقابل قال 81% من سكان الإمارات إنهم يؤيدون قيام دولة فلسطينية و11% يعارضونها. ويؤيد 72% من البحرينيين قيام دولة فلسطينية مقابل 6 يعارضونها، فيما يؤد 88% من السعوديين قيام دولة فلسطينية و7% يعارضونها.

وفقا للاستطلاع، يحب الإسرائيليون سكان الإمارات والبحرين أكثر مما يحب سكان دول الخليج إسرائيل. ولا ينظر إلى إيران على أنها تشكل تهديدا كبيرا في الخليج العربي كما تميل إسرائيل إلى التفكير. التأييد ل "اتفاقيات إبراهيم" في الخليج منخفض جدة، وفي رأي معظم سكان المنطقة - باستثناء الإسرائيليين - فإن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قلل من فرص السلام.

بشكل عام، يعتقد 54% من الإسرائيليين أن دولة إسرائيل تسير في الاتجاه الخاطئ و25% يعتقدون أنها في الاتجاه الصحيح.

%46 من سكان الإمارات لديهم رأي إيجابي عن دولة إسرائيل، مقابل 43% لديهم رأي سلبي عن إسرائيل. في الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع، باستثناء الولايات المتحدة، يسود لدى معظم السكان رأي سلبي تجاه إسرائيل. في البحرين (31٪ آراء إيجابية حول إسرائيل، 48% سلبية)، في السلطة الفلسطينية (33٪ إيجابية، 56٪ سلبية)، في المملكة العربية السعودية (23٪ إيجابية، 65% سلبية)، في المغرب (16% إيجابية)، في قطر (28٪ إيجابي) وكذلك في ألمانيا (26% لديهم رأي إيجابي بإسرائيل). في المقابل، 53% من الأمريكيين لديهم رأي إيجابي عن إسرائيل و 28٪ لديهم رأي سلبي.

في المقابل لدى 67% من الإسرائيليين رأي إيجابي عن الإمارات و25% لديهم رأي سلبي. من ناحية أخرى، 73% من الإسرائيليين لديهم رأي سلبي تجاه السلطة الفلسطينية و20% فقط لديهم رأي إيجابي، وما هو رأي الإسرائيليين في الدول الأخرى ؟ فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية (45إيجابي) والبحرين (49% إيجابي)، والمغرب (52% إيجابي) وقطر (45% إيجابي) وألمانيا (65% إيجابي) والولايات المتحدة (78%) وهناك أغلبية لديها رأي إيجابي حول نفس الدول.

اتفاقات أبراهام الموقعة مع الإمارات والبحرين تحظى بتأييد 86% من الإسرائيليين و10% يعارضونها. 69% من سكان الإمارات يؤيدون هذه الاتفاقيات و22% يعارضونها. - أما التأييد في الدول الأخرى، فجاء كالتالي: 46% في البحرين، 21% في السلطة الفلسطينية، 35% في السعودية، 17 في المغرب و 36% في قطر.

بحسب الإسرائيليين، فإن أهم مجالات التعاون مع الإمارات والبحرين هي الأمن (51%) والتجارة 50% تليها السياحة (35%)، التكنولوجيا العالية (23٪) والثقافة 13.

ما هي الدول التي تهدد استقرار المنطقة؟

يرى 45% من الإسرائيليين أن الدولة الأكثر تهديدا هي إيران، تليها السلطة الفلسطينية وسوريا. في نظر 4% من الإسرائيليين، الدولة الأكثر تهديدا للاستقرار هي الولايات المتحدة. 5% يعتبرون روسيا التهديد الأكبر. في المنطقة

%27 من سكان الإمارات يعتبرون إيران الدولة الأكثر تهديدا للاستقرار الإقليمي، و17% يعتقدون أن إسرائيل هي اكبر تهديد للمنطقة. ويرى 24% من سكان البحرين أن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديدا الاستقرار المنطقة، ويعتبر 18% إيران أكبر تهديد. بالنسبة ل37٪ من الفلسطينيين، فإن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديدا للاستقرار الإقليمي. 14٪ منهم يعتقدون أن إيران هي أكبر تهديد، و12% يقولون الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى 33% من السعوديين أن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديدا للاستقرار بالمنطقة و25 يعتقدون أنها إيران.

%61 من سكان الإمارات يوافقون على مقولة أن الإسرائيل الحق في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي، مقابل 28 ضد ذلك. ويوافق 22% من سكان البحرين على القول بأن الإسرائيل الحق في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي و29% يعارضون ذلك. وقال 61% من السعوديين أنهم يعارضون مقولة حق إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي، بينما يعارض 76% من الفلسطينيين ذلك.

59 % من سكان الإمارات يقولون إن الإسرائيل الحق في الوجود و33% لا يعتقدون ذلك. 27% من البحرينيين يقولون إن الإسرائيل الحق في الوجود و52% لا. 23% من الفلسطينيين يقولون إن الإسرائيل الحق في الوجود و62% لا. 24٪ من السعوديين يقولون إن الإسرائيل الحق في الوجودو62 لا.

في موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال 44% من الإسرائيليين أن النقل حسن فرص السلام فيما قال 33% أن ذلك قلل من فرص السلام. ويعتقد 52% من سكان الإمارات أنها حسنت الفرص، مقابل 33% يعتقدون أنها أضرت بهذه الفرصة؛ ويعتقد 24% من البحرينيين أن نقل السفارة حسن الفرص مقابل 28 عرضوا ذلك. وفي نظر 60٪ من الفلسطينيين، فقد أساء نقل السفارة إلى فرض السلام بينما قال 9 إن ذلك حسن من الفرص.

الرئيس الأمريكي المقبل

قال 41% من الإسرائيليين إن رأيهم ببایدن إيجابي مقابل 38% لديهم رأي سلبي. 69% من سكان الإمارات لديهم رأي إيجابي تجاه بایدن، و18% سلبي. 37% من البحرينيين لديهم رأي إيجابي ببایدن و19% رأي سلبي. 28% من الفلسطينيين لديهم رأي إيجابي ببایدن و 41% لديهم رأي سلبي. 58% من الإسرائيليين يؤيدون ترامب و37% لا يؤيدونه.

55% من الإسرائيليين يعارضون الطريقة التي يتعامل بها نتنياهو مع أزمة كورونا و38% يؤيدونها. في أيار 2020 أيد 67% من الإسرائيليين طريقة تعامل نتنياهو مع الأزمة وعارضها 24.