بلدية العزيزية تكافح الباعة الجائلين وتسلم السلع للجمعيات الخيرية

صادرت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة كمية من الفواكه والخضراوات، بعد رصد عددٍ من الباعة الجائلين بنطاقها الإشرافي، حيث جرى مصادرة 297 كيلوجرامًا من الفواكه والخضراوات، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أنَّ الفرق الرقابية تواصل جهودها الميدانية والرقابية لمنع الباعة الجائلين وإزالة المباسط العشوائية المتواجدة في الساحات والأماكن العامة ومنعهم من التمركز في هذه المواقع، مشيرًا إلى مصادرة السلع من الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية وتسليم المضبوطات ومنحها للجمعيات الخيرية لتوزيعها على المستحقين.