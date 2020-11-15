تمت مصادرة 297 كيلوجرامًا من الفواكه والخضراوات
صادرت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة كمية من الفواكه والخضراوات، بعد رصد عددٍ من الباعة الجائلين بنطاقها الإشرافي، حيث جرى مصادرة 297 كيلوجرامًا من الفواكه والخضراوات، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أنَّ الفرق الرقابية تواصل جهودها الميدانية والرقابية لمنع الباعة الجائلين وإزالة المباسط العشوائية المتواجدة في الساحات والأماكن العامة ومنعهم من التمركز في هذه المواقع، مشيرًا إلى مصادرة السلع من الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية وتسليم المضبوطات ومنحها للجمعيات الخيرية لتوزيعها على المستحقين.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية العزيزية تكافح الباعة الجائلين وتسلم السلع للجمعيات الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.