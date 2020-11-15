«السديس» يشارك في ملتقى حوارات المملكة الثالث «نتحاور لنتسامح»

يشارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في ملتقى حوارات المملكة ٣ (نتحاور لنتسامح)، والذي تنطلق فعالياته عن بُعْد عبر منصة ZOOM غدًا الاثنين الموافق ١٦ نوفمبر، وينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وسيشارك السديس متحدثًا في الجلسة الافتتاحية للملتقى، التي يشارك فيها الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، و رئيس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل.

وسيقام الملتقى ليوم واحد بواقع (٤) جلسات، لكل جلسة ساعة واحدة، يسلط من خلالها الضوء على دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز قيم التسامح، ودور وسائل الإعلام والتعليم في تعزيز التسامح.

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