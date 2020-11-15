«الأرصاد» تنبه إلى أمطار رعدية على مكة.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية على محافظات العرضيات والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ الإنذار الذي يبدأ من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، ويستمر إلى الثامنة مساءً، يصحبه نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

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