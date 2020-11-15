محمد بن مسعود - الدمام - قالت: وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة. وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم. وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.هيئة الأرصاد وحماية البيئة حالة مطرية الأرصاد تبشّر بحالة مطرية جديدة بدايتها الخميس القادم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-15 قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة. وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم. وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً. 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 10:58 AM اخر تعديل 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 11:49 AM قالت: وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية قالت: وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة. وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم. وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً. ، الأرصاد تبشّر بحالة مطرية جديدة بدايتها الخميس القادم ،

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