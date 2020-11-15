، "ملكية ينبع" تطلق قناة إلكترونية تتيح 42 خدمة للمستثمرين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم الأحد، قناة إلكترونية للتواصل مع المستثمرين؛ بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.
وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.
وتتضمن القناة: https://isac.rcyanbu.gov.sa، العديد من الخدمات؛ منها: (خدمة التسجيل، وإصدار الترخيص، ورخص البناء، وإصدار شهادة الإشغال، وشهادة السلامة، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر).
وتستهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة، رفع مستوى الرضا لدى المستثمر؛ لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.الهيئة الملكية بينبع
"ملكية ينبع" تطلق قناة إلكترونية تتيح 42 خدمة للمستثمرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-15
أطلقت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم الأحد، قناة إلكترونية للتواصل مع المستثمرين؛ بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.
وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.
وتتضمن القناة: https://isac.rcyanbu.gov.sa، العديد من الخدمات؛ منها: (خدمة التسجيل، وإصدار الترخيص، ورخص البناء، وإصدار شهادة الإشغال، وشهادة السلامة، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر).
وتستهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة، رفع مستوى الرضا لدى المستثمر؛ لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
10:48 AM
في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي
أطلقت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم الأحد، قناة إلكترونية للتواصل مع المستثمرين؛ بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.
وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.
وتتضمن القناة: https://isac.rcyanbu.gov.sa، العديد من الخدمات؛ منها: (خدمة التسجيل، وإصدار الترخيص، ورخص البناء، وإصدار شهادة الإشغال، وشهادة السلامة، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر).
وتستهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة، رفع مستوى الرضا لدى المستثمر؛ لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.
، "ملكية ينبع" تطلق قناة إلكترونية تتيح 42 خدمة للمستثمرين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ملكية ينبع" تطلق قناة إلكترونية تتيح 42 خدمة للمستثمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.