شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح موقف الزوجة إذا طلقها زوجها برسالة عبر الجوال وأنكر ما حدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل اليوم الأحد موقف الزوجة إذا طلقها زوجها برسالة عبر الجوال ولم يصدر صك الطلاق وأنكر ما حدث .

وأكدت " العدل " أنه يمكن للزوجة رفع دعوى " فسخ نكاح ، أو خلع ، أو إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق " ، وذلك بالتقدم بطلب عبر بوابة " ناجز " على الرابط التالي من هنــــــــــا .

كما أوضحت أنه إذا كان الطلاق بإثبات من الزوج يمكن التقدم بطلب إلكتروني " إثبات طلاق " ، عبر الرابط التالي من هنـــــا .