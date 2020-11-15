شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح موقف الزوجة إذا طلقها زوجها برسالة عبر الجوال وأنكر ما حدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة العدل اليوم الأحد موقف الزوجة إذا طلقها زوجها برسالة عبر الجوال ولم يصدر صك الطلاق وأنكر ما حدث .
وأكدت " العدل " أنه يمكن للزوجة رفع دعوى " فسخ نكاح ، أو خلع ، أو إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق " ، وذلك بالتقدم بطلب عبر بوابة " ناجز " على الرابط التالي من هنــــــــــا .
كما أوضحت أنه إذا كان الطلاق بإثبات من الزوج يمكن التقدم بطلب إلكتروني " إثبات طلاق " ، عبر الرابط التالي من هنـــــا .
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