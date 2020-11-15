شكرا لمتابعة خبر عن تتويج الفائزين في بطولة جمال الجواد العربي 2020 الفئة "ب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

منح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن جلوي، جوائز ومكافآت مالية للفائزين في بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية فئة (ب) الحادية عشرة لجمال الجواد العربي 2020.

وشهدت البطولة فوز المهرة دانة السيد والمهرة دلال السيد التابعة لمربط السيد للخيل العربية، والمهرة كاميليا المنار التابعة لمربط المنار.

كما تضمنت القائمة المهرة دارين السيد التابعة لمربط السيد للخيل العربية، والمهرة قنواء لمربط عزب، والمهرة تيجان المعود لمربط الباخت للخيل العربية.