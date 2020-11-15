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شكرا لمتابعة خبر عن حالة مطرية تسود أجواء غرب وشمال ووسط المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على مناطق غرب وشمال ووسط المملكة.
وأوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن ذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم؛ حيث سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.
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