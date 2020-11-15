تستمر 3 أيام.. انطلاق المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية بتبوك

تنطلق يوم غد الاثنين المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وتهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين بالمنطقة، وتستمر ثلاثة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وثمّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي لأمير المنطقة رعايته للقافلة، ولوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، دعمهما المستمر للجهود التوعوية للمزارعين.

وأكّد أنَّ القافلة ستحرص على تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج للمزارعين والمهتمين بالقطاع بالنشاط الزراعي بالمنطقة، بالإضافة إلى تعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتغيير ممارسات المزارعين الخاطئة في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية، وكيفية تنفيذها والتعريف بـ«سعودي قاب»، وأهمية برنامج «حصر».

وأضاف أنَّ القافلة ستنطلق بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين والفنيين لتقديم ورش ميدانية حول الممارسات الزراعية السليمة للنخيل والخضار المكشوفة والبيوت المحمية وأشجار الفاكهة وتشمل الاستشارات الفنية والزيارات الحقلية ‏للمزارع وتحاليل التربة الزراعية ومياه الري وتشخيص الآفات وعلاجها وتشخيص الأمراض النباتية وعلاجها والآفات الحشرية ومكافحتها والتعريف ‏بخدمات القطاع الزراعي، إضافة إلى إقامة عدد من الورش الميدانية بالمنطقة، إلى جانب تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج التوعوية والإرشادية.

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