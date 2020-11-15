الحصيني يتوقع المناطق المتأثرة بهطول الأمطار الغزيرة خلال الـ 36 ساعة المقبلة

يمتد تأثيرها إلى عُمان والإمارات
توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، تأثُّر عدة مناطق في المملكة بهطول أمطار غزيرة خلال الـ 36 ساعة المقبلة.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: تشمل توقعات الأمطار خلال الـ«36» ساعة المقبلة هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، اليوم الأحد وحتى صباج غد الاثنين، على أجزاء من مناطق: «الباحة وعسير وجازان والشمالية وحائل والجوف والجوف وجنوب مكة».
وأضاف الحصيني، أنَّ الأمطار يمتد تأثيرها إلى سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ستكون الرياح متوسطة إلى قوية على أجزاء من القصيم والمدينة ومكة وحائل والشمالية وغرب الرياض وجنوب غربه.
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