السعودية اليوم / تسجيل 6268 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا



بروكسل 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6268 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 531280 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14303 حالات وفاة.

// انتهى //

10:12ت م

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بروكسل 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6268 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 197 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 531280 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14303 حالات وفاة.// انتهى //10:12ت م0021

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