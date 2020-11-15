شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم المصليات النسائية وفق المرحلة الثالثة للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

قامت وكالة الشؤون التطويرية للشؤون النسائية بمواصلة العمل على استقبال المعتمرات والزائرات القادمات من خارج المملكة بالمرحلة الثالثة لموسم العمرة، وقد أعلنت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود نجاح الخطة التنفيذية للوكالة بهذه المرحلة وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام.

وأوضحت بأنه بمشاركةٍ من الوكالات المساعدة والإدارات المختلفة والوحدات التابعة لها، تم العمل على تنظيم المصليات النسائية بما يتناسب مع الخطة المتكاملة، مع الحرص على متابعة التباعد المكاني لهن؛ للحفاظ على السلامة العامة، وذلك ليؤدوا مناسكهم الدينية بكل يسر وسهولة في ظل جائحة كورونا.

وأكدت على أن هذه الإجراءات تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للقاصدات والإسهام في تيسير أداء الشعائر التعبدية لهن.