شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 2711 لغما حوثياً في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت غرفة عمليات مشروع مسام أن فرق المشروع نزعت منذ 31 أكتوبر الماضي ولغاية 13 نوفمبر الجاري 2711 لغما وذخيرة غير منفجرة. وتهدف المملكة من المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنيه على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.

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