ضبط مستودع لتخزين المياه مخالف للاشتراطات الصحية بمحايل

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل

ضبطت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ببلدية محافظة محايل أثناء جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة مستودعاً يستخدم لتخزين مياه الشرب مخالفاً للاشتراطات الصحية ولم يطبق المعايير المطلوب توفيرها لتخزين مياه الشرب وعدة مخالفات أخرى، وقد تم إغلاق المستودع وسيتم استكمال الإجراءات النظامية وتطبيقها بحق المخالفين.

وأكد رئيس بلدية محايل سعيد علي حافظ أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يخالف التعليمات لا سيّما فيما يتعلق بالصحة العامة حرصاً على سلامة متابعات الخليج 365 والمقيم.

وأشار حافظ إلى أهمية الدور الذي يقوم به المراقبون الصحيون في البلدية من متابعة ورصد وتثقيف على مستوى الرقابة الصحية وكذلك الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأفاد أن دور متابعات الخليج 365 والمقيم في المساهمة في الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة لنكون شركاء في رفع مستوى الخدمات المقدمة وعدم وجود مخالفات سواء صحية أو سلوكية، وبإمكان الجميع في حال وجود ملاحظة أو مخالفة الاتصال برقم البلاغات 940 وسيتم التعامل مع البلاغ على الفور بإذن الله تعالى.

