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العنزي: بودرة البروتين تحتوي على مواد لإبادة الحشرات ولا رقابة عليها
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
حذّر الدكتور صفوق بن حمود العنزي، استشاري العناية المركزة والباطنية، من خطورة “بودرة البروتين” التي يتناولها الرياضيون بهدف الحصول على طاقة أعلى وبناء جسماني أفضل.
وقال الدكتور العنزي عبر حسابه في موقع “تويتر”: إن تلك البروتينات تحت تصرف شركات لا رقيب عليها، وهيئة الغذاء جعلت الأمان مسؤولية الشركات، مشيرًا إلى أنها تحتوي على معادن ثقيلة (الرصاص والزرنيخ والكادميوم والزئبق) وBPA الذي يُستخدم في صناعة البلاستيك ومُبيدات الحشرات، أو ملوثات أخرى ذات روابط للسرطان.
وتابع العنزي أن بعض مساحيق البروتين موجود فيها كميات كبيرة تصل إلى 25 ضعف الحد المسموح به من مادة صناعة البلاستيك، مبينًا بأنها لا تحتوي كلها على مستويات مرتفعة من السموم، ولكن يجب معرفة أيها صالحة للاستخدام ومعرفة كل منتج ومكوناته وصلاحيته.
ونصح الدكتور العنزي، بأن أفضل طريقة للحصول على البروتينات اليومية المنصوح بها، هي 46 جرامًا يوميًّا للنساء و56 جرامًا للرجال، وذلك بتناول بيضة على الإفطار (6 جرامات)، وشرب اللبن العادي على الغداء (18 جرامًا)، وأكل بعض أنواع المكسرات الخفيفة (4- 7 جرامات)، وكذلك شرب كوب حليب (8 جرامات) و2 أونصة دجاج مطبوخ على العشاء.
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