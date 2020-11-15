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تنبيه من سحب رعدية ممطرة على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات مكة
تشمل محافظة جدة والطائف والكامل وخليص
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحره، وميسان، ورابغ .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
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